Danas oblačno i svežije

Prema prognozi RHMZ-a, danas će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom.

Pre podne u Vojvodini, a posle podne i u ostalim krajevima očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 16 stepeni, najviša od 21 do 27 stepeni. U Beogradu danas svežije, ujutro i prepodne pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše. Od sredine dana suvo, uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 16 stepeni, a najviša dnevna oko 22