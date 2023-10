Stano: "Potrebna je detaljna istraga napada na KiM"

Evropska unija očekuje punu i bezuslovnu saradnju Srbije u vezi sa dešavanjima u Banjskoj 24. septembra, izjavio je portparol EU Peter Stano.

On je naglasio da je prioritet da dođe do deeskalacije i stabilizacije bezbednosne situacije na severu KiM. "Potrebna je temeljna i adekvatna istraga terorističkog napada na severu Kosova, koja će pokazati ne samo ko su izvršioci, već i ko stoji iza brutalnog napada. U tome očekujemo punu i bezuslovnu saradnju Srbije", rekao je Stano. Portparol je naveo da je EU spremna da razmotri mere u odnosu na Srbiju, ako zemlje članice procene da je to potrebno. "Odluku o