Jevtić: "Radoičić nije konsultovao ni partiju, niti vrh države"

Potpredsednik Srpske liste, Dalibor Jevtić, ponovio je večeras da Milan Radoičić o svojoj odluci u vezi sa dešavanjima na KiM nije konsultovao nikoga, ni unutar partije, niti vrh države u Beogradu.

- I svakako da je on samim tim već dao odgovor na neka pitanja koja su se postavljala. Mislim da je to sada razjašnjeno - rekao je Jevtić na "Pinku". On je dodao da je činjenica da je Radoičić kao potpredsednik Srpske liste uživao veliko poštovanje srpskog naroda na KiM. - Ko god vam kaže drugačije, samo će da vas laže. Uživa i danas, naravno. Ja mogu da govorim o primerima koliko je pomagao ljudima koji teško žive - naveo je Jevtić. Prema njegovim rečima, Radoičić