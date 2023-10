Zbog radova bez tople vode delovi Hadži Ruvimove i Janka Čmelika

NOVI SAD - Zbog radova na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat na uglu ulica Hadži Ruvimove i Veselina Masleše 26 u Novom Sadu danas od 8 sati biće prekinuta isporuka toplotne energije za pripremu tople potrošne vode za objekte u Hadži Ruvimovoj 41 do 69 i Janka Čmelika 17 do 19 i 16 do 18, saopštilo je Javno komunalno preduzeće Novosadska toplana.

Normalizacija u isporuci toplotne energije za pripremu tople potrošne vode očekuje se u večernjim časovima.