Jovanović Ćuta: Sukob policije i ekoloških aktivista na Kablaru, troje uhapšeno

Poslanik pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta izjavio je danas da je došlo do sukoba policije i ekoloških aktivista na planini Kablar kod Čačka, koji se protive izgradnji vidikovca na toj planini zbog kog će, kako tvrde, biti posečen veliki deo šume. Jovanović je za televiziju N1 rekao da su ekološki aktivisti samo stajali sa svojim transparentima i čekali dolazak premijerke Ane Brnabić na obeležavanje početka radova na vidikovcu, ali da ih je policija "sabila na trotoar i ograničila im kretanje". "I šta smo doživeli? Da nas tuku, da nas hapse, sad su dvojicu aktivista brutalno oborili na zemlju, stavili lisice i odveli maricom. Nikoga nismo napali, samo smo sa transparentima čekali Anu Brnabić. Nije posao policije da bije, hapsi ljude zato što se slobodno kreću", naveo je Jovanović koji se nalazi na Kablaru. On je podsetio da je Kablar zaštićeno područje, navodeći da aktivisti udruženja "Sačuvajmo Kablar" već dve nedelje pokušavaju da spreče seču šume za prilazni put budućem vidikovcu.

Kada je naišla kolona vozila u kojoj je bila i predsednica Vlade, kordon policije nije dozvoljavao građanima da priđu ulici dok su aktivisti dobacivali da je "sigurno pošteno kada morate sa policijom da idete". Desetak aktivista nosilo je transparent na kome je pisalo "Profit je privremen, Kablar je večan", uz stihove "na visoko podigli se sutereni" iz pesme Naši dani Vladislava Petkovića Disa a nekoliko okupljenih nosilo je zastave Srbije. Deo meštana sela na Kablaru, koji podržavaju izgradnju staklenog vidikovca, dočekalo je premijerku aplauzom i uz trubački orkestar. Ranije danas ministar građevinarstva Goran Vesić i rukovodstvo Grada Čačka obišli su radove u Ovčar Banji, koja je deo Ovčarsko-kablarske klisure i tom prilikom Vesić je rekao da je poslednjih nekoliko godina u tu klisuru uloženo oko 900 miliona dinara, od čega je Grad Čačak uložio 200, a Vlada 700 miliona dinara. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović rekao je da će do kraja godine početi izgradnja kanalizicione mreže u Ovčar Banji i da je od Ministarstva građevinsrstva za tu izgradnju dobijeno 300 miliona dinara, odnosno 2,6 miliona evra bespovratnih sredstava. Uhapšena trojica aktivista koji su protestovali na Kablaru protiv izgradnje staklenog vidikovca Građanski i ekološki aktivista Jevđenije Julijan Dimitrijević iz Čačka saopštio je danas da je policija uhapsila trojicu aktivista koji su protestovali na planini Kablar zbog izgradnje staklenog vidikovca. Uhapšeni su Miloš Kuvekalović i Vladimir Milivojević iz Čačka i član ekološke organizacije "Zaštitimo Dobrinju i okolinu" Dragan Simović iz sela Dobrinje. Kordon policije sprečio je danas desetine građanskih i ekoloških aktivista, među kojima je bio i posalnik Aleksandar Jovanović Ćuta, da prođu do vrha Kablara i prisustvuju poseti predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić i rukovodstva Čačka povodom početka izgradnje staklenog vidikovca. Između Ćute i policije došlo je do guranja, kada se usprotivio privođenju aktivista. Ćuta je izjavio novinarima da je "sramno postupanje policije prema građanima koji su samo hteli da pitaju premijerku zašto im seče šumu".

