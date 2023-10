Produženja roka neće biti „Još 10 dana za prijavu za priključke”

BEOGRAD: Još 10 dana je ostalo do isteka roka za građane koji žive u nelegalnim objektima da se prijave za legalni priključak na struju, vodu, kanalizaciju, gas ili grejanje, a ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić pozvao je sve koji ispunjavaju uslove da iskoriste to vreme i prijave se u opštinama, jer produženja roka neće biti.

Prijava je počela 15. septembra i traje do 15. oktobra. "Do sada se u celoj Srbiji prijavilo gotovo 13.000 građana, a ja očekujem najveću navalu u poslednjih sedam dana, i pozivam još jednom sve građane da iskoriste ovu priliku, jer druge neće biti, s obzirom da je zakon jasno predvideo rok od 30 dana. Ko ne preda zahtev do 15. oktobra neće moći da ima legalan priključak na komunalnu infrastrukturu", rekao je Vesić za TV Prvu. On je ponovio da je malo dokumentacije