Jutro hladno, tokom dana do 25 stepeni

NOVI SAD - Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u Srbiji će jutro biti hladno, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije sa kratkotrajnom maglom.

Tokom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, a samo se posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije ponegde očekuju kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura od 5 do 12, u Negotinskoj Krajini do 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni. U Novom Sadu sutra nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu