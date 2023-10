Kraj za Cicipasa u Šangaju, pobedio ga i Amber VIDEO

Stefanos Cicipas je nastavio sa serijom loših rezultata.

Grčki teniser je zaustavljen u trećem kolu Mastersa u Šangaju, od njega je posle 131 minuta igre bio bolji Francuz Igo Amber, slavio je sa 6:4, 3:6, 7:5. Ovo je Cicipasu četvrti turnir na kojem završava takmičenje posle prvog ili drugog meča. Brejk na početku meča bio je dovoljan Amberu da dođe do početnog seta, 6:4. Cicipas se trgnuo u drugom setu, došao je do brejka u četvrtom gemu, što mu je bilo dovoljno da dođe do 6:3 i izjednačenja u meču. Još jednom se