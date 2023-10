Zaprećeno im je, direktno: "Vođa Hamasa je mrtav čovek"

Portparol izraelske vojske Danijel Hagari zapretio je danas vođi Hamasa u pojasu Gaze Jehiju Sinvaru.

On je kazao da je Sinvar vođa ovog napada i da je on "mrtav čovek". "Hamasovo vojno i političko rukovodstvo, sva njihova imovina, osuđeni su na propast", ​​dodao je on. Podsetimo, Hamas je u zoru 7. oktobra pokrenuo iznenadni napad na Izrael, a do sada je stradalo više od 1.000 ljudi sa obe strane, dok se o stotinama ljudi i dalje ništa ne zna.