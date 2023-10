Stravične pretnje: "Napašćemo ih, rasturiti i demontirati"

Načelnik generalštaba odbrambenih snaga Izraela Herci Halevi izjavio je da te snage nisu uspele da spreče infiltraciju militanata Hamasa u južnom Izraelu.

To je dovelo do masovnih ubistava u subotu. Halevi je rekao da će taj neuspeh biti istražen. U svojoj prvoj izjavi za javnost od početka rata između Izraela i palestinskih terorističkih grupa u Pojasu Gaze, Halevi je rekao da je IDF odgovoran za bezbednost zemlje i građana i da u subotu ujutru u oblasti oko Pojasa Gaze nije uspeo da to obezbedi. Halevi je rekao novinarima u južnom Izraelu da će biti istraženo kako je Hamas uspeo da izvede napad da bi se iz toga