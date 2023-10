Momirović: Efekti akcije "Bolja cena" bolji od očekivanih VIDEO

Od početka akcije Bolja cena proteklo je tačno mesec dana. Kakvi su efekti postignuti? Da li će biti pojeftinjenje još nekih proizvoda?

"Akcija je postigla mnogo bolje rezultate nego što smo se nadali, nego što smo uopšte mogli da sanjamo", rekao je ministar unutrašnje i spoljašnje trgovine Tomislav Momirović za TV Prva. "Pazite, mi smo smanjili za 36 proizvoda cene, značajno, zajedno sa našim partnerima iz privatnog sektora. I to nisu neki trivijalni proizvodi, neki periferni proizvodi, to su fundamentalni proizvodi za svako domaćinstvo. Naravno, parizer je bio u fokusu, ali nije to suština.