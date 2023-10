Izrael traži da se 1,1 milion Palestinaca evakuiše na jug Gaze za 24 sata - Hamas uzvratio raketiranjem Aškelona, Sderota i "Ben Guriona"

Sedmi dan sukoba izraelske vojske i Hamasa u kojima je više od 2.800 ljudi izgubilo život. Izrael je upozorio Palestinace da se za 24 sata evakuišu na jug Gaze, dok je Hamas poručio Palestincima da ne nasedaju na izraelsku propagandu i ispalio 150 raketa na Aškelon, Sderot i aerodrom "Ben Gurion" u Tel Avivu, kao odgovor na bombardovanje i raseljavanje civila iz Pojasa Gaze. Izraelski specijalci se uputili ka Aškelonu. UN smatraju da je evakuaciju nemoguće izvesti bez razornih humanitarnih posledica.

14:07 Hezbolah: Spremni smo da se pridružimo Hamasu u ratu protiv Izraela Libanski Hezbolah saopštio je da je spreman da se pridruži Hamasu u ratu protiv Izraela kada za to dođe vreme. "Potpuno smo spremni i kada dođe vreme za akciju, mi ćemo to preduzeti", rekao je zamenik šefa Hezbolaha Naim Kasem na skupu podrške Palestincima u južnom predgrađu Bejruta. (Times of Israel) Opširnije Kraće 14:01 Blinken se sastao sa Abasom u Jordanu Američki državni sekretar Entoni