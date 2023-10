U Srbiji sve više investicija iz Azije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da priliv stranih direktnih investicija zaključno sa prvom dekadom oktobra iznosi 3 milijarde i 420 miliona evra.

Vučić je takođe naveo i da se promenila struktura SDI, te da je više azijskih investicija nego što je to bilo prethodnih godina. "Sa prvih deset dana oktobra imamo 3 milijarde i 420 miliona evra stranih direktnih investicija (SDI), prošle godine je bio rekordni priliv SDI koji je iznosio 4,4 milijarde evra i nadam se da ćemo to uspeti da dostignemo do kraja godine", rekao je Vučić. Objasnio je da se promenila struktura SDI, da je više azijskih investicija nego što