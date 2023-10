Peškir preko glave, lisice na rukama: Ovako je uhapšena Katarina Baćović: Određeno joj zadržavanje, a evo šta je priznala inspektorima (foto)

Podgoričanki Katarini Baćović, koja je osumnjičena da je deo kriminalne grupe koja je navodno kopala tunel ispod Višeg suda, određeno je zadržavanje do 72 sata. Pred policijskim inspektorima, kako se saznaje, Baćović je priznala da je imala, kako se ispostavilo, određenu ulogu u slučaju poznatom u javnosti kao "Tunel".

Više detalja zasad nije poznato. Prema nezvaničnim saznanjima, Baćović je obavestila tužilaštvo da odbija usluge advokata Srđana Lješkovića i da će se sama braniti. Lješković je to potvrdio, ističući da su ga angažovali Katarinini roditelji ali da su mu kasnije iz tužilaštva predočili da ona ne želi da je on zastupa. Katarina Baćović uhapšena je juče po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) zbog sumnje da je deo kriminalne grupe koja je iskopala tunel do depoa