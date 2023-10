Otvaranje auto-puta u punom profilu Šabac - Ruma; Vučić: Što pre završiti i brzu saobraćajnicu od Šapca do Loznice

RUMA/ŠABAC - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Rumu na svečano otvaranje novog autoputa u punom profilu od Rume do Šapca, u dužini od 24,6 kilometara. Predsednik Srbije poručio je da treba što pre završiti i brzu saobraćajnicu od Šapca do Loznice.

"Imamo mnogo autoputeva i biće ih tek, ali ovaj deo do Loznice je važno da završimo. Ovo je bilo najvažnije, ali mora sad da se završi i do Loznice, jer to nas posle spaja i sa Malim Zvornikom i sa kompletnim Podrinjem", rekao je Vučić. Istakao je da će to podići Loznicu i dovesti nove investitore. Direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić je rekao da će do kraja sledeće godine sigurno biti završen deo od Petlovače do Loznice. Vučić je rekao da ostaje, ipak, i