Počinje grejna sezona, u Beogradu topli radijatori posle 18 časova

Od danas u Srbiji i zvanično počinje grejna sezona. To znači da su toplane u radnom režimu sve do 15. aprila a ako vremenski uslovi zahtevaju grejanje mže biti produženo i do 3 maja. Vanja Vukić, direktor JKP "Beogradske elektrane" rekao je za RTS da bez obzira što će danas najviša dnevna temperatura biti 18 stepeni u poslepodnevnim časovima krenuće isporuka toplotne energije građanima. "U narednom periodu, u narednih nekoliko dana očekujemo pad temperature i