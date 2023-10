Komšije zaprepašćene: U sedmoj deceniji života dilovao marihuanu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su B. S. (1954) iz okoline Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u okolini Kragujevca na imanju koje koristi osumnjičeni pronašla stabljike za koje se sumnja da su indijska konoplja, manju količinu marihuane u polusuvom stanju, kao i semenke indijske konoplje. Sumnja se da je on, u prethodnom periodu, tu zasadio i uzgajao indijsku konoplju od koje je proizvodio marihuanu, namenjenu daljoj prodaji. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u