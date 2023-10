Preminuo osumnjičeni za ubistvo navijača u Briselu

Napadač, koji je neuspješno tražio azil u Belgiji u novembru 2019. bio je poznat policiji kao krijumčar ljudi i kao osoba koja nezakonito boravi u zemlji, rekao je ministar pravosuđa Vincent Van Quickenborne.

Napadač osumnjičen za ubistvo dvojice švedskih navijača i ranjavanje vozača u Briselu preminuo je, nakon što je ustrijeljen u kvartu Schaerbeek, potvrdio je Ured belgijskog državnog tužilaštva za BFMTV. Belgijska televizija VRT objavila je da je pronađen u kafiću. Blocking Place Pavillon right now. Trams are stuck. People asked to leave the perimeter. #Bruxelles pic.twitter.com/djU30kb8ZI — Marta Che ⏳🌍 (@themartache) October 17, 2023 Belgija je podigla stepen