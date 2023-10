U Srbiji danas umereno oblačno vreme, temperatura do 15

U Srbiji će danas biti umereno oblačno i suvo vreme, posle podne sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutro hladno uz slab prizemni mraz i kratkotrajnu maglu po kotlinama i duž rečnih dolina.

Na jugu i jugoistoku Srbije mestimično kiša. Vetar uglavnom slab, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od nula do šest, najviša od 11 do 15. U Beogradu jutro hladno, na periferiji grada sa slabim prizemnim mrazom. U toku dana umereno oblačno i suvo, posle podne sa sunčanim intervalima. Vetar slab, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od dva do pet, najviša oko 14.