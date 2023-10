Danas potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom

PEKING - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Pekingu da će danas biti potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, u prisustvu predsednika Si Đinpinga, koji će obuhvatiti 10.412 srpskih tarifnih pozicija odnosno prozvoda i 8.930 sa kineske strane i najavio da će taj sporazum stupiti na snagu do maja ili juna.

"Moramo da jurimo tzv. preferencijalne aranžmane za naše proizvode u poljoprivredi i industriji. Moramo da osvajamo nova velika tržišta da ne dođe u pitanje višak maline i jabuka, vina i rakije", rekao je predsednik u ponedeljak. On je dodao da će procedura oko sporazuma biti završena kod nas do kraja marta. "I potrebno je da prođe razmena nota sa kineskom stranom u roku od 90 dana, a do maja ili juna da stupi na snagu", istakao je Vučić i dodao da više neće biti