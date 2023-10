Vučić: Danas u Kini dva važna ugovora za izgradnju auto-puteva u Vojvodini

PEKING - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, najavio je da će u Kini danas biti potpisana dva važna ugovora za izgradnju auto-puteva u Vojvodini.

"Sutra potpisujemo izgradnju deonice, koja preko Pupinovog mosta izlazi do Zrenjanina i spajaće se sa novim auto-putem Zrenjanin-Novi Sad. Sad tamo imate običan put koji ide preko Kaća od Novog Sada i zaobilazi Žabalj. Sad ćemo povezati i Čurug, tako da ćemo imati put koji kada se spoji biće kao jedan trougao. Od Beograda do Zrenjanina, do Novog Sada pa opet do Beograda", rekao je Vučić novinarima u Pekingu. On je dodao da će u naredne dve godine morati da se