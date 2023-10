Izraelske snage izdale naredbu za evakuaciju bolnice u Gazi: Hamas oslobodio dvoje američkih talaca

Već 14 dana traje krvavi sukob između Izraela i Hamasa.

Humanitarna pomoć u Pojasu Gaze počeće da stiže preko prelaza Rafa, a pomoć preko Egipta, Palestincima šalje i Rusija. Arapski lideri upozorili su da ceo region čeka katastrofa ukoliko ne prestane rat. Pojedine evropske zemlje zbog straha od terorističkih napada suspenduju Šengen. Sve najnovije informacije o današnjim dešavanjima u Izraelu u Gazi pratite u našem blogu uživo. Urgent Appeal🚨 PRCS faces an imminent threat. The IOF demands the evacuation of Al-Quds