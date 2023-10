Smeši se srpsko finale – Đere u polufinalu Stokholma

Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u polufinale ATP turnira u Stokholmu.

On je u četvrtfinalu bio bolji od Tomasa Mahača iz Češke posle velikog preokreta rezultatom 2:1 (5:7, 7:6, 6:4). Đere je izgubio prvi set i gubio je u drugom sa 6:5, kada je Mahač servirao za pobedu. Međutim, tada kreće Đereov preokret. Najpre oduzetim servisom, a zatim i pobedom u taj-brejku za 1:1 u setovima. U trećem smo gledali neizvestan meč do sedmog gema kada je Đere napravio brejk i do kraja meča uspešno servirao za trijumf. U polufinalu će Laslo Đere