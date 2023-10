Raketni napad na južne i centralne oblasti Izraela; Pomoć koja ulazi u Gazu ne uključuje gorivo, u opasnosti životi bolesnih i ranjenih

Petnaesti dan sukoba izraelske vojske i Hamasa. Konvoj humanitarne pomoći preko graničnog prelaza Rafa ušao je u Pojas Gaze. Hamas poručuje da 20 kamiona pomoći neće promeniti katastrofalne medicinske uslove. Sa druge strane, izraelska vojska saopštava da će humanitarna pomoć ići samo na jug enklave, kao i da ne uključuje gorivo. Palestinsko Ministarstvo zdravlja u Gazi naglašava da će isključenje goriva iz humanitarne pomoći koja stiže u Gazu dovesti u opasnost živote bolesnih i ranjenih.

18:38 IDF: Pogodili smo još jednu protivtenkovsku ćeliju na libanskoj granici Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su izvele još jedan napad dronom na "teroristički odred u južnom Libanu" koji priprema napad protivtenkovskim vođenim raketama. IDF je objavio snimak napada na grupu u blizini oblasti Mount Dov. Kako se navodi, to je treći teroristički odred koji je IDF danas gađao u južnom Libanu. (Times of Israel)