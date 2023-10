Šelton: Ne kažem da sam na tom nivou, ali...

Američki teniser Ben Šelton zadovoljan je svojim nivoom igre posle titule u Tokiju.

Velika nada tamošnjeg tenisa savladala je u finalu Rusa Aslana Karaceva sa 7:5, 6:1. "To mnogo znači meni i mom timu. Radilo se zaista naporno od početka kako bismo izgradili igru i osvojili prvu titulu", rekao je Šelton i dodao: "Vidite velike šampione kako završavaju nedelje. Osvajaju titule, ne dolaze samo do finala. U stanju su da održe nivo tokom cele nedelje. Ne kažem da sam još uvek na tom nivou, ali to što sam uradio, vezao pet pobeda u Tokiju je zaista