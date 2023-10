Oglasio se Lajčak: Očekujemo...

Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak da očekuje od tzv. Kosova i Srbije da u potpunosti ispune obaveze iz dijaloga.

On je to rekao posle posete Beogradu i Prištini gde je bio sa izaslanicima SAD, Francuske, Nemačke i Italije, dodajući da svi strani predstavnici to očekuju. Lajčak je u redovnoj objavi sinoć na Fejsbuku napisao da se upravo vratio sa zajedničke posete Kosovu i Srbiji na kojoj je bio sa glavnim spoljnopolitičkim i bezbednosnim savetnicima Francuske, Nemačke i Italije kao i američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom. Oni su, kako je napisao, u