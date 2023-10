Danas sunčano, sutra i do 26 stepena

U Srbiji će sutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, samo će ujutro po kotlinama i visoravnima na jugu i jugozapadu zemlje biti kratkotrajne magle.

Vetar će biti slab i umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od 7 do 12 C, a najviša dnevna od 23 do 26 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od 10 do 12 C, a najviša dnevna oko 26 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će se zadržati toplo vreme, sa dnevnom temperaturom i dalje iznad proseka. U ponedeljak i utorak tokom većeg dela dana