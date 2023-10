Duljaj: Jesenji prvak? To ništa ne znači

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj uoči utakmice protiv Voždovca je izjavio da mu nije bitno da li će njegov tim biti tzv. jesenji prvak.

Crno-beli su u seriji od deset pobeda, ali je Duljaj istakao da ga to uopšte ne zanima i da razmišlja samo o Voždovcu. Crno-beli sutra od 18.30 u utakmici 13. kola Superlige dočekuju Voždovčane. "Deset pobeda u nizu, šta to znači? To je isto kao ono - jesenji prvak. Ne znam šta to donosi. Tako isto i ovih deset pobeda, to ništa ne znači. Samo razmišljam o sutrašnjoj utakmici", rekao je Duljaj. On je dodao da ima problema oko sastava tima. "Belić i Kalulu nisu