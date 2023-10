Izrael i Palestinci: „Potpuni haos” u Gazi posle noći najžešćeg bombardovanja, sve veze prekinute

BBC News pre 45 minuta

Getty Images Gaza je pretpela najžešće bombardovanje od početka akcije izraelske vojske u ovoj oblasti

Izraelske kopnene trupe „šire operacije" u petak uveče u Pojasu Gaze dok snažne eksplozije potresaju ovu teritoriju u koju humanitarna pomoć jedva pristiže, zbog čega Ujedinjene nacije upozoravaju da preti velika glad.

Nije poznato koliko je Palestinaca poginulo tokom najžešćeg bombardovanja severnog dela Gaze u petak uveče, pošto su sve veze sa ovom oblašću prekinute.

Izraelske odbrambene snage (IDF) ušle su u severni deo Gaze, započele su aktivnosti na terenu, uz napade iz vazduha i sa mora, potvrdio je portparol IDF Danijel Hagari.

On tvrdi da je nekoliko komandanata Hamasa ubijeno, između ostalog i jedan koji je učestvovao u napadu na Izrael 7. oktobra.

Porodice ljudi otetih 7. oktobra zahtevaju hitni sastanak sa ministrom odbrane Izraela Joavom Galantom, jer su zabrinute za sudbinu kidnapovanih, koji se nalaze u Gazi, koja je izložena neprestanom bombardovanju.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je neobavezujuću rezoluciju, kojom se zahteva „humanitarno primirje" zbog sve većeg broja civilnih žrtava u napadima izraelske vojske na Gazu i otežanog transporta humanitarne pomoći.

Palestinci su odsečeni od spoljnog sveta i ne mogu da komuniciraju međusobno, izveštava BBC reporter Rušdi Abdaluf iz grada Kan Junis u južnom delu Gaze.

Hamas je saopštio da je oko pedeset izraelskih talaca od 229 zarobljenih u Gazi ubijeno zbog uzvratnih napada Izraela.

Više od 1.400 Izraelaca je ubijeno u prvim napadima Hamasa.

Predstavnici Hamasa tvrde da je 7.000 Palestinaca ubijeno otkako su počeli napadi odmazde Izraela posle 7. oktobra.

Među žrtvama je 2.900 dece, tvrde palestinski zvaničnici.

UN o broju mrtvih u Gazi: Naše procene se poklapaju sa palestinskim

Dok američki predsednik Džozef Bajden, kako kaže, sumnja u verodostojnost broja poginulih i ranjenih koje su objavili zvaničnici Gaze, šef agencije UN za palestinske izbeglice (UNRVA) izjavio je da ranije niko nikada nije osporavao podatke koji su stizali iz tih izvora.

Procene UN i ono što kažu palestinski izvori pokazuju „manje-više isto", rekao je novinarima Filip Lazarini, generalni komesar UNRVA.

On je još jednom zatražio da se dozvoli prolaz većih količina humanitarne pomoći, opisujući situaciju u Gazi kao neizdrživu.

„Dok mi ovde razgovaramo, ljudi u Gazi umiru, osnovne servisne usluge se raspadaju, ponestaje hrane i vode, a ulice su počele da se prelivaju kanalizacijom.

„Gaza je na ivici ogromne opasnosti po zdravlje i rizik od bolesti se nazire", kaže Lazarini.

IBRAHEEM ABU MUSTAFA\REUTERS Bolnica Naser u Kan Junisu na jugu Pojasa Gaze

UN su ranije procenile da je neophodno da oko 40.000 kamiona pomoći bude dopremljeno u ovu oblast, a do sada ih je stiglo manje od 50.

Izrael zaustavlja nove isporuke goriva koje stižu do Gaze i optužuje Hamas da je uskladištila stotine hiljada litara i da žrtvuje civile.

Na tvrdnje Izraela da je Hamas „ukrao" gorivo koje je bilo namenjeno misiji UN u Gazi, Lazarini je rekao da o tome apsolutno ništa ne zna.

„Ne znam šta Hamas ima ili nema u Gazi", rekao je Lazarini povodom izjava izraelskih zvaničnika da „UN treba da pita Hamas da im pozajmi malo goriva".

Usled nedostatka goriva, 12 od 32 bolnice je u Pojasu Gaze zatvoreno, a ostale pružaju samo hitne usluge.

UNRVA je saopštila i da je trenutno 600.000 raseljenih ljudi u 150 njenih centara, ali da broj četiri puta premašuje kapacitete i da su mnogi primorani da spavaju na ulici.

BBC

Šta se dešava u bolnicama?

Portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), Danijel Hagari izjavio je da Hamas „vodi rat iz bolnica" u Gazi koristeći ove objekte kao „infrastrukturu terorizma".

On je posebno pomenuo bolnicu Al Šifa, najveću u Pojasu Gaze.

Kako je rekao, ispod zgrade bolnice u gradu Gaza je razrađena mreža tunela, iz kojih se mogu planirati napadi.

„Stotine terorista pobegle su u bolnicu da se tamo sakriju" proteklih nedelja, kaže Hagari i dodaje da Izrael ima obaveštajne podatke da „u bolnicama u Gazi ima goriva i da ga Hamas koristi za terorističku infrastrukturu".

Hamas je odbacio ove tvrdnje izraelske vojske.

Novinska agencija Rojters citira jednog člana političkog krila grupe koji je rekao da je Izrael tu tvrdnju izneo kao „uvod za početak novog masakra nad palestinskim narodom".

Al Šifa je najveća bolnica u Gazi, koja se nalazi u gradu Gaza na severu Pojasa.

Hiljade raseljenih sklonilo se u bolnice u Gazi, koje su se bavile i ranjenicima iz izraelske kampanje bombardovanja.

Na slikama fotografa novinske agencije AFP od srede vide se raseljene porodice koje borave u bolnici kao u skloništu.

„Jedva da koristimo toalet zbog pretrpanosti. Nemamo sveže vode za piće, a deca se razboljevaju od hladnoće", rekao je jedan od njih.

AFP/Getty ImagesCopyright

Izraelske odbrambene snage saopštile su da je Šadi Barud, zamenik šefa Hamasove obaveštajne službe Hamasa, ubijen u jednoj od operacija.

Hamas o taocima: „Nema oslobađanja dok Izrael ne prekine napade"

Prema procenama izraelske vojske, Hamas je tokom iznenadnog napada 7. oktobra oteo 229 ljudi iz Izraela koje drži kao taoce u tunelima ispod Pojasa Gaze.

Među taocima su i državljani iz 25 zemalja, između ostalih, i Alon Ohel, mladić poreklom iz Srbije.

Do sada su oslobođene četiri žene, a svedočenje jedne od njih možete da pročitate ovde.

Član delegacije Hamasa u poseti Moskvi kaže da taoci ne mogu da budu oslobođeni dok se ne dogovori prekid vatre, preneo je ruski Komersant.

Portparol američkog Stejt departmenta rekao je za BBC da SAD ne podržavaju prekid vatre koji bi omogućio Hamasu da se „odmori i osposobi i nastavi terorističke operacije protiv Izraela".

Hamas nastavlja da svakodnevno ispaljuje na Izrael, gađajući nevine civile, dodao je Metju Miler.

Nije želeo da odgovori da li je među 50 talaca, za koje Hamas tvrdi da ih je ubio zbog izraelskih napada, bilo i američkih državljana.

Hronologija najvažnijih događaja:

Hamas, ekstremistička grupa koja kontroliše Pojas Gaze, izvela je 7. oktobra iznenadni napad na Izrael

Tada je ubijeno 1.400 ljudi, a oteto 229. Do sada je oslobođeno četvoro žena - pročitajte izjavu jedne od oslobođenih žena

Izrael je odmah odgovorio masovnim serijskim vazdušnim napadima na Pojas Gaze

Više od 7.000 ljudi poginulo je u Gazi do sada, među kojima blizu 3.000 dece, a više od 15.000 ranjeno, kažu palestinski izvori

Hamas tvrdi da je ubio 50 talaca zbog nastavka izraelskih napada - BBC ne može nezavisno da proveri ovu informaciju

Izrael je 13. oktobra upozorio Palestince u Gazi da se sa severa presele na jug, što se tumači kao najava za kopneni napad

Tokom izraelske opsade Gaze, više od 700.000 Palestinaca otišlo je iz severnog u južni deo Pojasa

Snabdevanje vodom i strujom je prekinuto u Gazi, nestaje hrane, a Ujedinjene nacije upozoravaju na humanitarnu katastrofu

Na jugu Gaze situacije postaje sve teža - ljudi spavaju na ulicama, stoje u redovima za hleb, a vode je sve manje

Prvi konvoji od oko 50 kamiona sa humanitarnom pomoći ušli su u Gazu, ali UN kaže da je to samo „kap u moru"

Izraelska vojska poručuje da bi napadi na Gazu mogli da potraju nekoliko meseci „dok na kraju ne bude više Hamasa".

Šta je Hamas i ko su njegove glavne vođe pročitajte u posebnom tekstu, a zašto BBC ovu organizaciju ne naziva „terorističkom" pročitajte ovde.

Pogledajte video iz bolnice u Gazi: „Bebe će umreti ako ne bude struje"

Najveća akcija Izraela u Pojasu Gaze do sada

IDF Izraelski tenkovi ušli u Pojas Gaze - fotografija izraelske vojske

Izraelski tenkovi ušli su u severni deo Pojasa Gaze tokom noći između srede i četvrtka, izvodeći, navodi se, ciljane napade na Hamasove „terorističke ćelije, infrastrukturu i mesta odakle ispaljuju rakete na Izrael".

Bila je to najveća kopnena akcija izraelske vojske do sada u Pojasu Gaze, a zvaničnici Izraela su rekli da je to priprema za veliku kopnenu ofanzivu.

Više o mogućoj kopnenoj ofanzivi pročitajte ovde:

Pogledajte video: Zašto Gazu zovu zatvor na otvorenom

