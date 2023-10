Najžešći napadi Izraela na Gazu od početka rata, ubijen šef Hamasovih vazdušnih snaga

Sukob izraelske vojske i Hamasa ušao je u 21. dan. Izraelska vojska pojačala je u petak uveče vazdušne napade, zbog čega je Pojas Gaze ostao bez telefonske mreže i pristupa internetu. Portparol IDF-a najavio je da će kopnene snage proširiti svoje operacije. Hamas poručuje da je spreman za izraelsku invaziju. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom se poziva na "humanitarno primirje" u Pojasu Gaze, nakon što su UN upozorile da će mnogo ljudi u Gazi umreti od "katastrofalne

09:49 IDF objavio snimak tenkova u Gazi Izraelske odbrambene snage objavile su snimke kopnenih snaga, uključujući pešadijske trupe, borbene inženjerijske snage i tenkove, koje se nalaze u Pojasu Gaze. Snage su još uvek u Gazi u ovom času, delujući dublje u teritoriju pod upravom Hamasa od prethodnih ograničenih upada. (Times of Israel) IDF releases footage of forces operating in the Gaza Strip overnight and this morning. pic.twitter.com/S1LnuFhQqm— Emanuel (Mannie)