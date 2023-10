Siner: Jedan od najboljih mečeva u karijeri

Janik Siner je čini se našao formulu za Danila Medvedeva.

Posle sedam poraza od Rusa, ove jeseni je ostvario dve pobede zaredom i to što je najvažnije, u finalu. U Beču je posle velike borbe slavio sa 7:6 (7), 4:6, 6:3 i tako stigao do četvrtog pehara ove sezone. "Mnogo mi je oduzelo fizičke i mentalne snage. Mislim da smo obojica dobro servirali u početnom setu. Uspeo sam nekako da se vratim kada je on imao brejk. Mislim da je dobro servirao. U drugom setu, više je ulazio u razmene, tada sam ja pokušao da napravim