Novinar N1 iz Tel Aviva: Izraelski tenkovi, artiljerija i pešadija su na severu Gaze, broj žrtava porastao na 8 hiljada

Novinar N1 Branislav Šovljanski koji se nalazi u Izraelu javlja da je kopnena invazija na Gazu u toku i da su izraelski tenkovi, artiljerija i pešadija na severu Gaze.

On je naveo i da je načenik General-štaba, general Herdi Halevi izjavio da je rat sada i zvanično počeo. General je naveo da situacija zahteva kopnenu operaciju i da su najbolji vojnici sada na teritoriji Gaze. „Ni jedna vojska na svetu ne saopštava položaje, ni mi nećemo najavljivati operacije već ćemo javnost o tome naknadno obaveštavati,“ izjavio je general. Sukob između Hamasa i Gaze je počeo, došlo je do razmene vatre i to je i Hamas potvrdio, ali informacija