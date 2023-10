RHMZ objavio kakvo nas vreme očekuje sutra

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru duž rečnih dolina, po kotlinama i visoravnima jugozapadne, južne i istočne Srbije magla. Vetar uglavnom slab, u košavskom području umeren do jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od četiri do 14, najviša od 22 do 27. U Beogradu pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar ujutru slab, tokom dana i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od osam do 13, najviša oko 26. U Srbiji u utorak toplo i vetrovito, ali uz naoblačenje koje će tokom jutra i prepodneva