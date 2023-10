Oglasio se trener Metjua Perija: Otkrio kako su protekli njegovi poslednji trenuci

Glumac Metju Peri preminuo je u subotu u svom domu u Los Anđelesu.

Kako prenosi Dejli mejl, zvezda "Prijatelja" pronađena je mrtva u džakuziju, a sumnja se da je imao srčani udar, nakon čega se udavio. Imao je 54 godine. Sada se javio njegov trener za piklbol Met Manase, koji je otkrio da je glumac bio na treningu nekoliko sati pre smrti. "Mislio je da je to nešto što može da mu pomogne u oporavku i to je odlično uradio. Voleo je to. Dolazio je pet puta nedeljno i sve vreme pričao o sportu. Bio je mnogo bolji, uvek je sve