Amerika i televizija: Zvezda serije Prijatelji, glumac Metju Peri preminuo u 54. godini, ispituje se uzrok smrti

Američki glumac Metju Peri, najpoznatiji po ulozi Čendlera Binga u televizijskoj hit seriji Prijatelji iz 1990-ih, preminuo je u 54. godini.

Glumac je pronađen mrtav u njegovoj kući u Los Anđelesu, rekli su američkim medijima policijski izvori.

Dan posle objave o smrti, još nije saopšteno od čega je glumac umro.

Los anđeles tajms i TMZ, koji su prvi objavili da je Peri umro, objavili su da je glumčevo telo pronađeno u hidromasažnoj kadi u kući.

Zvaničnici kažu da čekaju rezultate toksikoloških testova.

Nije bilo očiglednih znakova traume, potvrdio je portparol policije LA za CBS Njuz, američkog partnera BBC-ja.

Serija Prijatelji, koji je pratila život šest mladih prijatelja u Njujorku, emitovana je od 1994. do 2004. godine.

Njenu poslednju epizodu je pogledalo 52,5 miliona u SAD, što je čini najgledanijom TV epizodom 2000-ih.

TV Varner Bros, koja je producirala Prijatelje, saopštila je da su „slomljeni zbog smrti dragog prijatelja Metjua Perija".

„Metju je bio neverovatno nadaren glumac i neizbrisiv deo porodice televizijske grupe Varner Bros", navodi se u saopštenju.

„Uticaj njegovog komičarskog genija osetio se širom sveta, a njegovo nasleđe će živeti u srcima mnogih.

„Ovo je srceparajući dan i šaljemo našu ljubav njegovoj porodici, njegovim najmilijima i svim njegovim odanim obožavaocima".

Getty Images Kortni Koks, Dženifer Aniston i Metju Peri u jednoj od scena u Prijateljima

Rođen u Masačusetsu 1969. godine, Peri je odrastao u Otavi u Kanadi, gde je pohađao osnovnu školu sa Džastinom Trudoom, koji je kasnije postao kanadski premijer.

„Metjuova smrt je šokantna i tužna.

„Nikada neću zaboraviti naše igre u školskom dvorištu i znam da ljudi širom sveta nikada neće zaboraviti radost koju im je doneo.

„Hvala za smeh, Metju. Bio si voljen - i nedostajaćeš", napisao je kanadski premijer Džastin Trudo na društvenoj mreži Iks.

Život Metjua Perija u fotografijama:

Getty Images Metju Peri u Njjujorku 1998.

Getty Images Metju Peri i Kristina Aplgejt 1988. godine

Getty Images Peri i ostala postava serije Prijatelji 1995.

Peri se preselio u Los Anđeles kao tinejdžer.

Glumio je kao Čaz Rasel u filmu Boys Will Be Boys, ali je svetsku slavu stekao u seriji Prijatelji.

Komedija, u kojoj glume Dženifer Aniston, Kortni Koks, Dejvid Švimer, Met LeBlan i Liza Kudrou, postala je jedna od najpopularnijih serija svih vremena.

Peri je glumio Čendlera Binga, poznatog po sarkastičnim opaskama.

Uloga mu je donela nominaciju za nagradu Emi 2002.

Peri se godinama borio sa zavisnošću od lekova protiv bolova i alkohola, i više puta je pohađao klinike za rehabilitaciju.

On je 2016. za BBC Radio 2 rekao da se zbog pića i droge ne seća tri godine snimanja serije Prijatelji.

U prošlogodišnjem intervjuu govorio je o tome kako nije gledao seriju.

„Nisam je gledao, jer bih mogao da kažem: 'Piće, opijati, piti, kokain'.

„Tačno bih po epizodama i sezonama mogao tako da ih opišem, na osnovu toga kako sam izgledao. Zato ne želim da je gledam, jer vidim upravo to.

„Ali mislim da ću ipak početi da ga gledam jer je bila neverovatna stvar gledati kako dotiče srca različitih generacija".

Zbog perforacije creva, bio je operisan 2018.

U aprilu ove godine, Peri je rekao da će ukloniti zlonameran komentar o kolegi Kijanu Rivsu iz narednih izdanja njegove autobiografije „Prijatelji, ljubavnici i velika užasna stvar".

Dvaput se zapitao zašto je Rivs „još među nama" kada su „talentovani" glumci poput Rivera Finiksa umrli.

„Napisao sam gluposti i bilo je to loše s moje strane", priznao je Peri.

Peri je glumio i u nekoliko filmova, među kojima Fools Rush In, Almost Heroes i Whole Nine Yards.

Megi Viler, koja je igrala Dženis u filmu Prijatelji, prva je Perijeva koleginica koja je javno odala počast glumcu.

Viler je rekla da će radost koju je Peri doneo mnogima u njegovom prekratkom životu trajati i dalje.

„Osećam se blagosloveno zbog svakog kreativnog trenutka koji smo imali", napisala je ona na Instagramu.

Morgan Ferčajld, koja je glumila Perijevu majku na ekranu i spisateljicu erotskih romana Noru Bing, rekla je: „Slomljeno mi je srce zbog prerane smrti mog 'sina', Metjua Perija.

„Gubitak tako briljantnog mladog glumca je šokantan", dodala je ona.

Glumica Selma Bler rekla je da je Peri njen „prvi dečko", dodajući:

„Svi smo voleli Metjua Perija, a ja posebno. Svakog dana. Volela sam ga bezuslovno. A i on mene. Slomljena sam...".

Mnogi ljubitelji serije Prijatelji opraštaju se od Perija, uz gotovo jednoglasnu poruku: „Svi smo danas izgubili prijatelja. Hvala za smeh, gospodine Čendler Bing".

