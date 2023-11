Tupak Šakur: Optuženi za reperovo ubistvo, Dvejn Dejvis, izjasnio se da nije kriv

BBC News pre 55 minuta | Andre Roden-Pol - BBC Njuz

Reuters Shakur se smatra jednim od najvećih hip hop izvođača

Bivši vođa bande optužen za ubistvo Tupaka Šekura 1996. godine, izjasnio se da nije kriv.

Dvejn Kefe-D (Keffe D) Dejvis o krivici izjasnio pojavivši se pred sudom u Las Vegasu, a imenovan je i advokat koji ga zastupa.

Šakur je imao 25 godina kada je upucan u napadu iz automobila u Las Vegasu.

Šezdesetogodišnjak je optužen u septembru, a policija tvrdi da je akciju planirao sa nećakom posle tuče sa Šakurom u kazinu.

Na konferenciji za novinare održanoj ubrzo posle hapšenja Dvejna Dejvisa, policija je pokazala snimak hotelskog obezbeđenja od 7. septembra 1996, na kome se vidi nekoliko muškaraca kako šutiraju i udaraju šakama čoveka koga su identifikovali kao Orlanda Andersona, pokojnog nećaka osumnjičenog.

Policija je saopštila da je taj incident na kraju doveo do pucanja iz odmazde na Šakura dok je čekao na crvenom svetlu na semaforu.

Šakur je preminuo u bolnici šest dana kasnije.

Getty Images Tupak Šakur je imao samo 25 godina kada je ubijen

Policija je takođe saopštila da je Dejvis dobio pištolj od neimenovanog saradnika, te medijima prenela njegovo „sopstveno priznao" da je bio u vozilu iz koga je pucano.

Trojica muškaraca koji su bili u automobilu sa Dejvisom u vreme pucnjave, među njima i njegov nećak, preminuli su.

Vlasti nisu saopštile ko je zapravo pucao iz pištolja.

Smrt repera, jednog od najpriznatijih muzičara u svetu hip-hopa, bila je tema nekoliko dokumentaraca.

Šakur, čije je umetničko ime bilo Tupak (2Pac), objavio je prvi album 1991. godine.

Više od 75 miliona primeraka ovog albuma prodato je širom sveta, i bio je prvi na muzičkim lista sa pesmama California Love, All Eyez On Me i Changes.

U junu ove godine reper je posthumno dobio zvezdu na holivudskoj Stazi slavnih.

Pogledajte i ovaj video:

Pratite nas na Fejsbuku,Tviteru i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.03.2023)