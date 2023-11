Vojska spremna: "Ubićemo ga"

Izraelski ministar odbrane Joav Galant poručio je danas da će vojska te zemlje ubiti lidera Hamasa u Pojasu Gaze, Jahju Sinvara.

On je dodao da će, ako ga se stanovnici te palestninske enklave "prvi dočepaju", to skratiti rat. "Doci cemo do Jahje Sinvara, ubićemo ga. Doci cemo do svih u komandnom lancu na terenu", rekao je Galant na konferenciji za novinare. Prema njegovim rečima, izraelske snage su do sada ubile 12 komandanata Hamasa, prenosi Tajms of Izrael. Naveo je i da ce borbe trajati neko vreme i da se nece završiti za nekoliko dana ili nedelja. "Na kraju rata nece biti Hamasa u Gazi