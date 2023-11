Oblačno, ponegde sa kišom, a uveče svuda razvedravanje: Evo kakvo nas vreme danas očekuje

U Srbiji će danas biti oblačno vreme, na severu uglavnom suvo, a u ostalim predelima ponegde sa kišom, koja će najobilnija biti na jugu i istoku zemlje.

Do prestanka padavina i razvedravanja u svim predelima doći će kasnije posle podne i uveče, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, koji će tokom noći ka nedelji biti u pojačanju. Najniža temperatura biće od šest do 13, najviša od 14 do 19 stepeni. U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, a posle podne će doći do razvedravanja. Duvaće slab do umeren južni vetar, koji će tokom noći