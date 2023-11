Đokovića izvukli neverovatni servisi: Rubljov preti u prvom setu, neizvesna borba za finale Pariza

Sve zanimljive detalje sa meča pročitajte u našem blogu Srpski teniser Novak Đoković igra oko 17 sati protiv Andreja Rubljova u polufinalu Mastersa u Parizu.

Novak na ovom turniru brani prošlogodišnje finale, dok Rubljov želi da po drugi put u karijeri savlada Đokovića. Takođe, Srbin bi uskoro mogao da stigne do 40. masters titule, a sve je izvesnije i da će godinu završiti kao najbolji teniser sveta. Došao je Rubljov do 0:30, a onda je napao i pogađao linije za tri vezane brejk lopte. Prvu je spasao odličnim servisom, a onda i drugu i treću. Došao je Novak do četvrtog servis vinera u gemu, a onda mu je rubljov poklonio