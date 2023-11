MUP: Uhapšen zbog pretnje pištoljem i posedovanja marihuane

Policija u Кikindi uhapsila je P. V. (53) iz tog grada zbog pretnje pištoljem radnicima hitne pomoći i posedovanja marihuane, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

On se sumnjiči da je juče, u stanu u Кikindi, prilikom ukazivanja lekarske pomoći njegovom ocu, pretio službenicima hitne pomoći gasnim pištoljem, da bi potom ostavio pištolj i pomogao medicinskoj ekipi da smeste pacijenta u sanitetsko vozilo. Policija je osumnjičenom oduzela pištolj i marihuanu. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Кikindi.