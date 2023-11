Bolov tripl-dabl ostao u senci – Dončić i Irving srušili Hornetse VIDEO

Košarkaši Dalas Maveriksa su na domaćem terenu savladali Šarlot Hornete sa 124:118 u okviru NBA lige.

Trojica košarkaša u redovima ekipe iz Teksasa upisalo je dabl-dabl učinak, dok je Lamelo Bol ostvario tripl-dabl. Gosti su nešto bolje ušli u meč i tokom druge četvrtine došli i do velikih +15 (45:60). Sa druge strane Dončić u prvoj četvrtini nije postizao poene, ali se probudio u nastavku i predvodio svoj tim do pobede. Dalas je u poslednjoj deonici nadoknadio -12 iz prvog poluvremena (50:62), preuzeo vođstvo na sedam minuta do kraja (98:96) i nije ispuštao do