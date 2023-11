Da li nam je prava zima sve bliže evo gde će biti pravog mraza i kada zapravo počinju minusi

Nakon jučerašnjeg sunčanog i prolećnog dana, uz temperature i do 23°C, današnji dan je bio pravi jesenji sa temperaturama do 15°C, u jednom delu Srbije padao je i sneg.

Preko Srbije prodire hladni front, uz zahlađenje, ali i uz kišu i pljuskove. U zapadnim, centralnim, severoistočnim, južnim i jugoistočnim predelima Srbije bilo je i veće količine padavina i u ovim predelima palo je do 20 litara kiše, na jugu i jugoistoku lokalno i preko 30 litara, dok je u ostalim predelima palo od 5 do 15 litara. Uz pojačan severozapadni vetar i temperature su bile u padu. Danas su se kretale od 10 do 15°C, u Novom Sadu je izmereno 13°C. Zlatibor