Kolaps u Gazi: Majke ostaju bez mleka, zatvorene sve pekare na severu zbog nestašice zaliha; zatvoren i granični prelaz Rafa

Danas je 33. dan sukoba Izraela i Hamasa. Sve najnovije informacije sa Bliskog istoka možete pratiti uživo na Nova.rs. Sve pekare u severnoj Gazi prinuđene su da se zatvore zbog nestašice vitalnih zaliha, upozorila je agencija Ujedinjenih naroda. Residents line up to buy bread in Khan Yunis, after all bakeries in north Gaza forced to close The #UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs said there were 'no active #bakeries in the north'. One contracted