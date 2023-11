Fon der Lajen: U interesu Prištine je da usvoji nacrt ZSO, Varhelji: U EU kroz dijalog

BEOGRAD - Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da je u interesu Prištine sprovođenje nacrta statuta ZSO i da bi to bio veliki iskorak, dok je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji istakao da Priština mora da udvostruči svoje napore da dijalog sa Beogradom uspe.

Ona je to rekla nakon predstavljanja izveštaja EK o proširenju, na pitanje albanskog novinara šta je sa zahtevom tzv. Kosova za pristupanje. "Za Kosovo je važno da postoji jasan cilj učlanjivanja i to da bude jasno šta od Kosova očekujemo, a to je sprovođenje nacrta statuta ZSO. To bi bilo veliki iskorak, to je u interesu Kosova. Ako pogledamo Kosovo i Srbiju važno nam je da svakoj zemlji damo mogućnost da se približe EU. Podsticaj je mnogo pozitivniji i pitanje je