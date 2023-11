Basista grupe Rad Hot Chili Peppers Fli se prisetio najupečatljivijih povreda na sceni

Basista je otkrio da ga je pevač Entoni Kidis čak povredio na jednom koncertu

Basista grupe Red Hot Chili Peppers Fli se u novom intervjuu za Hot Ones prisetio nekih od najupečatljivijih povreda koje je zadobio. Od "udaranja letećom bocom u glavu" do "pljuvanja više puta", muzičar je opisao neke od neobičnijih načina na koje je bio povređen tokom nastupa. Basista je otkrio da ga je pevač Entoni Kidis čak povredio na jednom koncertu: "Znaš da se jednom Entoni tako ljuljao oko mikrofona (pretvara se da zamahuje mikrofonom) i udario me je u