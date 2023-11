Ljubavnici iz Valdara zagrljeni su već: 6.000 godina (foto)

“Ljubavnici iz Valdara” je naziv za dve osobe sahranjene u večnom zagrljaju već 6.000 godina. Zagrljeni skeleti otkriveni su 2007. godine u neolitskom grobu u blizini sela Valdaro u Italiji.

Fascinantno je to da je njihov položaj tela namešten u zagrljaj tek nakon njihove smrti. Zanimljivo je i to da tokom neolita dvojnih sahrana gotovo da nema. Što njihovu sahranu i položaj čini jedinstvenim. Ljubavnici iz Valdara su jedini primer dvojne sahrane u severnoj Italiji, piše portal Sve o arheologiji. Fizički antropolozi smatraju da par nije bio stariji od 20 godina i da je njihova telesna visina iznosila oko 157 cm. Inače, to je tipična telesna visina za