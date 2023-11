Makron: Potreban hitan humanitarni prekid sukoba u Gazi i zaštita civila

PARIZ – Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da se mora vrlo brzo postići „humanitarna pauza” u sukobu Izraela i Hamasa u pojasu Gaze, i da je zaštita civila nešto o čemu se ne može pregovarati. „U najkraćem roku moramo raditi na zaštiti civila.

Da bismo to postigli, potrebna nam je humanitarna pauza veoma brzo i moramo raditi na prekidu vatre”, rekao je Makron u Parizu, na otvaranju međunarodne konferencije o pomoći civilima u pojasu Gaze. On je naglasio da „civili moraju biti zaštićeni” i da je to „hitna potreba o kojoj se ne može pregovarati”, preneo je Gardijan. Francuska je danas domaćin velike međunarodne humanitarne konferencije o Gazi, koju je Makron sazvao sa željom da se ona pozabavi rastućim