Aleksandar Vučić iz Pariza: Nije bio u planu susret sa Kurtijem, ne znam o čemu bi pričali

Nije bilo inicijativa da se sretnem sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem.

Ne znam ni o čemu da razgovaramo. On je birao sa kojim predstavnicima BiH će se sastati, pa se pitam kakvi su to licemerni principi o poštovanju teritorijalnog integriteta, rekao je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije koji je u parizu na dvodnevnom Mirovnom forumu. Prema njegovim rečima, svima na Zapadu je jasno da Kurti ne želi da formira ZSO. – Za nas će biti važno da očuvamo život Srba na KiM. Ne verujem da će do ikakvog napretka doći, a pogotovo formiranja ZSO