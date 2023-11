Bastijanini najbolji u Meleziji VIDEO

Vozač Dukatija Enea Bastijanini pobednik je trke za Veliku nagradu Malezije.

Bila je to 18. trka ovogodišnjeg Moto GP šampionata, a Italijan je imao sjajnu vožnju od početka do kraja. On je na cilj stigao u vremenu 39:59.137 minuta. Bila mu je to peta pobeda u kraljevskoj klasi i to u periodu kada se dosta spekuliše u njegovoj budućnosti. Drugo mesto osvojio je Aleks Markes koji je na cilju kasnio sekundu i po za pobednikom, a treći je bio Frančesko Banjaja na drugom fabričkom Dukatiju, koji je za pobednikom imao zaostatak od neke tri i po