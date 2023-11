SRS: Srbija treba da bude prva evropska zemlja u BRIKS-u

Beta pre 1 sat

Zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj ponovio je da ta stranka smatra kako Srbija treba da bude prva evropska zemlja koja se pridružuje BRIКS-u.

On je danas najavio da će srpski radikali tokom predstojeće kampanje predstaviti građanima Srbije ekonomski, politički i socijalni program. "Ukazaćemo na to zašto smatramo da Srbija treba da bude prva evropska zemlja koja se pridružuje BRIКS-u, savezništvu Rusije i Кine, najmoćnijim ekonomskim silama na svetu, savezništvu 21. veka", rekao je Šešelj. On je ocenio da će u budućem sazivu Narodne skupštine radikali predstavljati glas srpskog naroda u odbrani srpskih nacionalnih interesa, navedeno je u saopštenju. {video1}

(Beta, 11.12.2023)